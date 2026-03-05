Emiratos condena el intento de ataque iraní con un misil balístico contra Turquía

ABU DABI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado enérgicamente el intento de ataque contra Turquía con un misil balístico iraní. Los sistemas de defensa aérea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) destruyeron el proyectil antes de que alcanzara territorio turco.

El país considera estos actos hostiles como una grave escalada, una flagrante violación de la soberanía de los Estados y una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad de la región.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que la extensión de los ataques a otros países es condenable desde el punto de vista jurídico y político, y constituye una escalada peligrosa que socava los esfuerzos de desescalada y aumenta las tensiones regionales.