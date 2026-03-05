Los presidentes de Emiratos e Indonesia abordan la situación regional y abogan por el diálogo y la diplomacia

ABU DABI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Indonesia, Prabowo Subianto, en la que ambos subrayaron la necesidad de un cese inmediato de las acciones militares en la región.

Durante la conversación, los dos dirigentes destacaron la importancia de abordar las cuestiones regionales mediante el diálogo y las vías diplomáticas para preservar la seguridad y la estabilidad en la región.

Asimismo, analizaron los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región, así como los últimos acontecimientos en medio de la actual escalada militar y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional.