El Ministerio de Salud asegura la continuidad del sistema sanitario en Emiratos

DUBÁI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — El ministro de Salud y Prevención de Emiratos Árabes Unidos, Ahmed Ali Al Sayegh, aseguró que el sistema sanitario del país continúa funcionando con normalidad y eficiencia, respaldado por una sólida y resiliente infraestructura nacional de salud.

En un comunicado difundido este jueves, el ministro señaló que los hospitales, los servicios de emergencia y los equipos de salud pública en todo el país siguen prestando servicios sin interrupciones, apoyados por sistemas de preparación consolidados y cadenas de suministro médico seguras.

Al Sayegh añadió que el ministerio mantiene una coordinación permanente con socios federales y locales para garantizar la continuidad de los servicios sanitarios y el bienestar de la comunidad.

Asimismo, subrayó que la protección de la salud y la seguridad de todos los miembros de la sociedad sigue siendo una prioridad nacional fundamental.