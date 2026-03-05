El sector bancario de Emiratos muestra resiliencia y solidez ante la situación regional, según el Banco Central

ABU DABI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — El gobernador del Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE), Khaled Mohamed Balama, afirmó que el sector bancario y financiero del país sigue mostrando altos niveles de resiliencia y estabilidad pese a los acontecimientos en la región.

Balama señaló que los bancos, las instituciones financieras y las compañías de seguros en todo el país operan con normalidad y continúan prestando servicios a clientes y al público de forma eficiente y sin interrupciones.

El gobernador destacó que, durante más de 53 años, el Banco Central ha construido una sólida trayectoria institucional y ha desempeñado un papel clave en la protección de la estabilidad y la solidez del sistema financiero nacional, guiado por la visión del liderazgo emiratí.

Según explicó, a pesar de los sucesivos acontecimientos geopolíticos en la región durante este periodo, el Banco Central y el sector financiero del país han demostrado una notable capacidad de resiliencia, adaptación y crecimiento sostenido. Esto ha contribuido a reforzar la posición de Emiratos como un destino seguro y fiable y como uno de los principales centros financieros a escala regional y mundial.

Balama subrayó que esta trayectoria refleja la solidez de los fundamentos sobre los que se ha construido el sistema financiero emiratí, basado en una gobernanza sólida, disciplina institucional, diversificación del sector financiero, gestión proactiva de riesgos y una elevada capacidad de preparación ante los cambios regionales.

El gobernador indicó además que el sector bancario mantiene niveles muy sólidos de capital y liquidez. La ratio de adecuación de capital se sitúa actualmente en el 17%, mientras que el coeficiente de cobertura de liquidez supera el 146,6%, ambos significativamente por encima de los umbrales regulatorios recomendados por organismos supervisores internacionales y entidades financieras globales.

Asimismo, los activos totales del sector bancario y financiero del país superan ya los 5,42 billones de dirhams (unos 1,47 billones de dólares), lo que refleja la escala y solidez de las instituciones financieras que operan en Emiratos y su capacidad para cumplir sus obligaciones y apoyar la actividad económica en diferentes escenarios.

Balama añadió que los sistemas bancarios, los sistemas de pago y la infraestructura financiera nacional siguen funcionando con plena eficiencia y estabilidad, respaldados por plataformas tecnológicas avanzadas que garantizan la continuidad segura e ininterrumpida de los servicios financieros.

Las instituciones financieras que operan en el país aplican además marcos avanzados para la identificación y gestión de riesgos, así como planes de continuidad operativa alineados con los estándares internacionales más exigentes, lo que refuerza su capacidad para responder con agilidad a posibles desafíos.

El gobernador señaló que el Banco Central mantiene una estrecha coordinación con las autoridades competentes y con las instituciones financieras para supervisar de cerca la evolución de la situación y garantizar la plena operatividad del sistema.

En línea con su mandato regulador y supervisor, la institución también realiza un seguimiento constante de los principales indicadores de estabilidad financiera y liquidez, además de evaluaciones periódicas y pruebas de resistencia para asegurar la solidez del sistema.

El Banco Central dispone además de un amplio conjunto de herramientas de política prudencial y monetaria que le permiten actuar de forma oportuna cuando sea necesario para preservar la estabilidad financiera y reforzar la confianza en el sector.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir supervisando de cerca la evolución de los acontecimientos, mantener la plena preparación operativa y ofrecer el apoyo necesario para proteger los logros alcanzados durante más de cinco décadas de progreso y prosperidad”, concluyó Balama.