DUBÁI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — La aerolínea Emirates anunció que mantiene actualmente un programa reducido de vuelos tras la reapertura parcial de algunos espacios aéreos en la región para permitir la operación segura de vuelos comerciales.

Un portavoz de la compañía indicó este jueves en un comunicado que Emirates operará más de 100 vuelos desde y hacia Dubái los días 5 y 6 de marzo para trasladar a pasajeros a sus destinos, además de transportar carga esencial, incluidos productos perecederos y medicamentos.

La aerolínea añadió que restablecerá gradualmente su programación de vuelos en función de la disponibilidad del espacio aéreo y del cumplimiento de todos los requisitos operativos.

Asimismo, subrayó que la seguridad sigue siendo su máxima prioridad y señaló que continúa supervisando de cerca la evolución de la situación y adaptando sus operaciones conforme a los acontecimientos.

Emirates también recomendó a los pasajeros acudir al aeropuerto únicamente si cuentan con una reserva confirmada.

La compañía aconsejó a los clientes consultar su página web y sus canales oficiales en redes sociales para conocer las últimas actualizaciones.