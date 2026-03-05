Las defensas aéreas de Emiratos interceptan seis misiles balísticos y 125 drones

ABU DABI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó de que los sistemas de defensa aérea del país detectaron siete misiles balísticos, de los cuales seis fueron interceptados y destruidos, mientras que uno cayó dentro del territorio nacional.

El ministerio añadió que también se detectaron 131 drones, de los cuales 125 fueron interceptados, mientras que seis cayeron dentro del territorio emiratí.

Según el ministerio, desde el inicio de lo que calificó como la agresión iraní se han detectado 196 misiles balísticos lanzados contra Emiratos. De ellos, 181 fueron destruidos, 13 cayeron en el mar y dos impactaron dentro del territorio del país. También se detectaron 1.072 drones iraníes, de los cuales 1.001 fueron interceptados y 71 cayeron en el país. Además, se detectaron y destruyeron ocho misiles de crucero.

Los ataques han causado tres fallecidos —de nacionalidades paquistaní, nepalí y bangladesí— y 94 heridos leves entre personas de nacionalidades emiratí, egipcia, etíope, filipina, paquistaní, iraní, india, bangladesí, esrilanquesa, azerbaiyana, yemení, ugandesa, eritrea, libanesa, afgana, bahreiní, comorense y turca.

El Ministerio de Defensa reiteró que permanece plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y que está adoptando todas las medidas necesarias para contrarrestar cualquier riesgo para la seguridad del país y proteger su soberanía, su estabilidad y sus intereses nacionales.