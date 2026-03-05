flydubai reanuda parcialmente sus operaciones con un programa reducido

DUBÁI, 5 de marzo de 2026 (WAM) — La aerolínea flydubai ha reanudado sus operaciones en su red con un programa reducido de vuelos.

En un comunicado difundido este jueves, un portavoz de la compañía señaló: “Estamos actualizando continuamente nuestro programa y añadiendo más vuelos a medida que se levantan las restricciones en el espacio aéreo”.

“Seguimos supervisando de cerca la situación. La duración de algunos vuelos puede ser mayor de lo habitual debido al desvío temporal de determinadas rutas aéreas. La seguridad de nuestros pasajeros y tripulación sigue siendo nuestra máxima prioridad”, añadió.

flydubai aconsejó a los clientes no desplazarse al aeropuerto a menos que dispongan de una reserva confirmada o de la confirmación oficial de la reprogramación de su vuelo.

La compañía también indicó que los pasajeros en conexión a través de Dubái en la red de flydubai solo podrán viajar de regreso a su punto de origen si el vuelo de conexión correspondiente está operativo.