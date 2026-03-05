Abdullah bin Zayed se reúne con la primera ministra italiana en Roma

ROMA, 5 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, durante su visita de trabajo a Roma.

Durante el encuentro, Abdullah bin Zayed transmitió a Meloni los saludos del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, junto con sus deseos de progreso y prosperidad para la República Italiana y su población.

Por su parte, Meloni pidió al ministro emiratí que trasladara sus saludos al jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, así como sus deseos de prosperidad y bienestar continuos para Emiratos Árabes Unidos y su población.

Ambas partes analizaron distintos ámbitos de cooperación bilateral en el marco de la asociación estratégica entre Emiratos e Italia.

También examinaron oportunidades para impulsar el crecimiento y el desarrollo de la cooperación en varios sectores, entre ellos la economía, el comercio, la inversión, las energías renovables, la sostenibilidad y la inteligencia artificial, con el objetivo de apoyar los esfuerzos de ambos países por lograr un desarrollo integral y una prosperidad económica sostenible.

El encuentro abordó asimismo la situación regional e internacional, especialmente tras los ataques iraníes con misiles contra Emiratos y otros países de la región. Abdullah bin Zayed agradeció a Meloni la postura solidaria de su país y su pleno apoyo a Emiratos.

Los dos dirigentes destacaron además la importancia de reforzar los esfuerzos destinados a promover una seguridad y una estabilidad sostenibles en la región.

Abdullah bin Zayed subrayó que las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Italia se basan en una larga historia de cooperación fructífera y constructiva, y destacó el interés de ambos países en ampliar su cooperación y su asociación estratégica en distintos ámbitos para apoyar el desarrollo sostenible y reforzar su papel como socios activos en la promoción de la estabilidad, el crecimiento y la prosperidad sostenible tanto a nivel regional como internacional.

A la reunión asistió también el ministro de Estado Saeed Mubarak Al Hajeri.