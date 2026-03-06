Mansour bin Zayed y el príncipe heredero de Kuwait abordan la situación regional en una llamada telefónica

ABU DABI, 6 de marzo de 2026 (WAM) — El vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos, vice primer ministro y presidente del Tribunal Presidencial, Mansour bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el príncipe heredero de Kuwait, Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah, en la que abordaron las sólidas relaciones fraternales entre ambos países y las vías para reforzar la cooperación y la coordinación conjunta en diversos ámbitos.

Durante la llamada, ambos dirigentes analizaron también los últimos acontecimientos en la región, entre ellos los ataques dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y otros países de la región, y subrayaron la importancia de fortalecer la coordinación entre los países del Golfo para preservar la seguridad y la estabilidad regionales.

Las dos partes condenaron asimismo estos ataques, que calificaron de grave violación de las cartas internacionales y de la soberanía de los Estados, así como de la seguridad de sus poblaciones, debido a sus serias repercusiones para la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional.