Abdullah bin Zayed conversa con varios ministros de Exteriores sobre la situación regional

ABU DABI, 6 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo conversaciones telefónicas con varios ministros de Exteriores para analizar los últimos acontecimientos regionales e internacionales tras los ataques iraníes con misiles contra Emiratos y otros países de la región.

El jefe de la diplomacia emiratí habló con el ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun; el ministro de Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan; el ministro de Exteriores de Grecia, Giorgos Gerapetritis; el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen; la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld; y el segundo ministro de Asuntos Exteriores de Brunéi Darussalam, Dato Erywan Yusof.

Durante las conversaciones, las partes intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en la región y sus implicaciones para la estabilidad regional, la economía mundial y la seguridad energética. También abordaron la importancia de reforzar la acción conjunta para intensificar los esfuerzos internacionales destinados a consolidar la seguridad y la estabilidad en la región.

Abdullah bin Zayed y sus interlocutores condenaron enérgicamente los ataques iraníes con misiles contra Emiratos y otros países de la región y reiteraron su rechazo categórico a estas acciones, que calificaron de flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, así como de una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad de los Estados.

Asimismo, reafirmaron el derecho de los países afectados a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía, su seguridad, su integridad territorial y la protección de sus ciudadanos y residentes, de conformidad con el derecho internacional.

Durante las conversaciones también subrayaron la importancia de que la comunidad internacional actúe de forma conjunta en esta etapa, intensificando los esfuerzos diplomáticos y políticos y respaldando las vías pacíficas y el diálogo responsable para reforzar la seguridad y la estabilidad regionales.

El ministro emiratí expresó además su agradecimiento a sus homólogos por su solidaridad y apoyo a Emiratos, y aseguró que todos los residentes y visitantes del país se encuentran a salvo. También reiteró el compromiso de Emiratos de seguir trabajando con sus socios de la comunidad internacional para fortalecer la seguridad y la estabilidad en la región.