Emiratos condena el ataque con drones de Irán contra Azerbaiyán

ABU DABI, 6 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el ataque con drones atribuido a Irán contra el territorio de Azerbaiyán, y consideró estos actos hostiles como una peligrosa escalada, una flagrante violación de la soberanía de los Estados y una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad de la región.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que la extensión de los ataques a otros países es condenable desde el punto de vista jurídico y político y constituye una grave escalada que socava los esfuerzos de desescalada y aumenta las tensiones regionales.