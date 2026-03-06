El Consejo de Ministros del Interior Árabes condena los ataques iraníes contra países árabes

TÚNEZ, 6 de marzo de 2026 (WAM) — La Secretaría General del Consejo de Ministros del Interior Árabes condenó enérgicamente los ataques iraníes dirigidos contra la soberanía de varios países árabes, y los calificó de flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

En un comunicado emitido desde su sede en Túnez, la secretaría afirmó que sigue con profunda condena los informes sobre agresiones iraníes que han afectado a la soberanía y al espacio aéreo del Reino de Bahréin, el Reino de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Kuwait, el Estado de Qatar y el Reino Hachemita de Jordania.

La secretaría expresó su firme rechazo a estas acciones injustificadas, que socavan la seguridad y la estabilidad en la región y ponen en riesgo los esfuerzos dirigidos a la desescalada y a la paz. También subrayó su pleno apoyo y solidaridad con los Estados árabes en todas las medidas que adopten para salvaguardar su seguridad y su soberanía.

El comunicado elogió además la respuesta “valiente y profesional” de las fuerzas de defensa y seguridad de los países árabes afectados, destacando su vigilancia para proteger las instalaciones vitales y garantizar la seguridad de ciudadanos y residentes, así como su alto nivel de eficiencia y profesionalidad frente a los ataques.