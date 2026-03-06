El fiscal general de Emiratos advierte contra la difusión de imágenes de lugares de incidentes y contenidos digitales engañosos

ABU DABI, 6 de marzo de 2026 (WAM) — El fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, advirtió contra la toma, publicación o difusión de fotografías y vídeos que documenten lugares de incidentes o daños causados por la caída de proyectiles o fragmentos.

Al Shamsi señaló que la difusión de este tipo de material o de información inexacta puede provocar alarma entre la población y generar una percepción distorsionada de la situación real del país.

El fiscal general afirmó que las instituciones competentes del Estado están desempeñando sus funciones con gran eficacia para garantizar la seguridad de la sociedad. Añadió que la vida cotidiana continúa con normalidad mientras se adoptan las medidas necesarias para gestionar los acontecimientos.

Explicó además que estos incidentes son gestionados por las autoridades dentro de los marcos establecidos de seguridad y defensa, por lo que las personas deben abstenerse de filmar estos lugares, ya que la publicación de ese material puede obstaculizar los esfuerzos de respuesta y mitigación de las autoridades.

En un comunicado, Al Shamsi indicó que, pese a las advertencias previas de las autoridades competentes, algunas personas han continuado grabando en los lugares de los incidentes y compartiendo ese contenido en redes sociales.

Subrayó que publicar o difundir estas imágenes o información engañosa constituye una infracción de la ley cuando provoca alarma pública, difunde noticias falsas o perjudica el orden público. También instó a ciudadanos y residentes a dejar de tomar o reenviar este tipo de imágenes y advirtió de que los infractores se enfrentarán a responsabilidades legales conforme a la legislación vigente.

El fiscal general advirtió además contra la difusión de vídeos o escenas fabricadas mediante inteligencia artificial o manipulación digital, incluidos contenidos que afirmen falsamente ataques con misiles o daños a instalaciones, o que atribuyan hechos que no han ocurrido.

Señaló que la fabricación o publicación de este tipo de contenidos con el objetivo de engañar a la opinión pública constituye un delito penal, y afirmó que la Fiscalía actuará legalmente contra los responsables sin indulgencia.

Finalmente, Al Shamsi instó a la población a respetar la ley y a obtener información únicamente de fuentes oficiales para contribuir a preservar la seguridad y la estabilidad nacionales.