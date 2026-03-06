Etihad Airways reanudará un programa limitado de vuelos a partir del 6 de marzo

ABU DABI, 6 de marzo de 2026 (WAM) — La aerolínea Etihad Airways reanudará un programa limitado de vuelos comerciales a partir del 6 de marzo de 2026, con operaciones entre Abu Dabi y varios destinos clave.

Los pasajeros con reservas previas serán reubicados en estos vuelos lo antes posible. Los billetes también están disponibles a la venta a través de la página web de la compañía, etihad.com.

La aerolínea indicó que los pasajeros y el público no deben acudir al aeropuerto a menos que hayan sido contactados directamente por Etihad o dispongan de una reserva confirmada en alguno de estos nuevos vuelos.

La decisión se adoptó en coordinación con las autoridades competentes tras realizar amplias evaluaciones de seguridad.

Etihad señaló que continúa supervisando de cerca la evolución de la situación y que solo operará vuelos una vez que se cumplan todos los criterios de seguridad.

Entre el 6 y el 19 de marzo están previstas operaciones entre Abu Dabi y los siguientes destinos: Ahmedabad, Bangkok, Bengaluru, El Cairo, Colombo, Delhi, Fráncfort, Hanói, Hyderabad, Yeda, Kuala Lumpur, Londres (Heathrow), Madrid, Malé, Milán (Malpensa), Moscú (Sheremétievo), Bombay, Nueva York (JFK), París, Phuket, Riad, Roma, Seúl (Incheon), Toronto y Zúrich.

Todos los vuelos están sujetos a autorizaciones operativas y podrían ajustarse en función de las condiciones del espacio aéreo en la región.

El resto de los servicios comerciales programados hacia y desde Abu Dabi continúan suspendidos.

Los pasajeros afectados recibirán comunicaciones directas de Etihad con información sobre el estado de su vuelo y las opciones disponibles.

La aerolínea recomienda a los clientes mantener actualizados sus datos de contacto y revisar su correo electrónico para recibir nuevas actualizaciones.

Asimismo, aconseja comprobar el estado de su vuelo en etihad.com antes de desplazarse al aeropuerto y asegurarse de que los datos de contacto en la reserva estén actualizados.