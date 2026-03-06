El rey de Tonga condena los ataques iraníes en una llamada con el presidente de Emiratos

ABU DABI, 6 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del rey Tupou VI del Reino de Tonga, quien condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región.

El monarca subrayó que estos ataques constituyen una grave violación de la soberanía de los Estados, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al rey Tupou VI su postura de apoyo hacia Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes también destacaron la importancia del diálogo y de las vías diplomáticas para abordar las distintas cuestiones de forma que se preserve la seguridad y la estabilidad tanto regional como internacional.