El rey de Bélgica condena los ataques iraníes en una llamada con el presidente de Emiratos

ABU DABI, 6 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del rey Felipe de Bélgica, quien condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos y otros países de la región.

El monarca belga expresó además la solidaridad de su país con Emiratos en las medidas adoptadas para salvaguardar su soberanía, su estabilidad y la seguridad de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al rey Felipe la postura de apoyo expresada por Bélgica hacia Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes subrayaron la necesidad de evitar una ampliación del conflicto en la región que pueda amenazar la paz y la seguridad tanto regional como internacional.