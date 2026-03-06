El príncipe heredero de Fuyaira visita la Zona Industrial Petrolera y elogia la labor de los equipos sobre el terreno

FUYAIRA, 6 de marzo de 2026 (WAM) — El príncipe heredero de Fuyaira, Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, visitó este viernes a los equipos que trabajan sobre el terreno y a los efectivos de defensa en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira (FOIZ).

Durante la visita, el príncipe fue informado sobre la labor realizada por los equipos de seguridad y protección civil en la zona y elogió los esfuerzos significativos y continuos que han contribuido a controlar la situación general, preservar la seguridad de las personas y de la comunidad y reforzar la protección en la región.

También expresó su agradecimiento y reconocimiento a los equipos que siguen trabajando y supervisando la seguridad de las personas y el orden público en la zona, subrayando que esta es la prioridad actual.

“Les agradecemos sus esfuerzos, su trabajo y su dedicación sobre el terreno para preservar la seguridad de las personas y del país. En este bendito viernes, pedimos a Dios que proteja a nuestra nación y mantenga su seguridad, estabilidad y prosperidad”, afirmó el príncipe heredero.

Mohammed bin Hamad estuvo acompañado durante la visita por varios responsables.