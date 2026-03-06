Las defensas aéreas de Emiratos interceptan nueve misiles balísticos y 109 drones

ABU DABI, 6 de marzo de 2026 (WAM) — Los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos detectaron este viernes nueve misiles balísticos, todos los cuales fueron interceptados y destruidos con éxito.

Los sistemas también detectaron 112 drones, de los cuales 109 fueron interceptados, mientras que tres cayeron dentro del territorio del país.

Desde el inicio de lo que las autoridades califican como ataques iraníes, se han detectado un total de 205 misiles balísticos dirigidos contra Emiratos. De ellos, 190 fueron destruidos, 13 cayeron en el mar y dos impactaron dentro del territorio nacional.

Durante el mismo periodo también se detectaron 1.184 drones iraníes, de los cuales 1.110 fueron interceptados, mientras que 74 cayeron dentro del país. Además, se detectaron y destruyeron ocho misiles de crucero.

Estos ataques han causado tres fallecidos —de nacionalidades paquistaní, nepalí y bangladesí— y 112 heridos leves entre personas de nacionalidad emiratí, egipcia, etíope, filipina, paquistaní, iraní, india, bangladesí, esrilanquesa, azerbaiyana, yemení, ugandesa, eritrea, libanesa, afgana, bahreiní, comorense y turca.

El Ministerio de Defensa afirmó que se mantiene plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza y responder con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del país, de forma que se protejan la soberanía, la seguridad y la estabilidad de Emiratos Árabes Unidos, así como sus intereses y recursos nacionales.