El presidente de Emiratos Árabes Unidos visita a las víctimas de los recientes ataques que reciben tratamiento hospitalario

ABU DABI, 6 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitó a varias personas que resultaron heridas en los recientes ataques iraníes y que actualmente reciben tratamiento en hospitales, a quienes deseó una pronta recuperación y un regreso seguro a sus hogares junto a sus familias.

Durante la visita, el presidente mantuvo conversaciones cordiales con los heridos y con sus familiares, y tranquilizó a los afectados —procedentes de Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Irán, Pakistán e India— asegurándoles que se encuentran entre su familia en Emiratos y reafirmando que su seguridad, así como la de todos los residentes, sigue siendo una prioridad.

El jeque Mohamed bin Zayed señaló que las circunstancias actuales han puesto de manifiesto el verdadero carácter y la conciencia de la sociedad emiratí, reflejados en la solidaridad, la cooperación y el compromiso de la comunidad con las directrices de seguridad emitidas por las autoridades competentes, lo que ha contribuido significativamente al éxito de los esfuerzos nacionales.

Asimismo, expresó su reconocimiento a la dedicación de los equipos médicos que continúan proporcionando los más altos niveles de atención.

Los heridos y sus familias expresaron su agradecimiento por la visita de Al Nahyan y elogiaron el cuidado y la atención que la dirección del país presta a los residentes de Emiratos Árabes Unidos. También rezaron por la continuidad de la seguridad y la estabilidad del país y de su pueblo.

Varios de los heridos han recibido recientemente el alta hospitalaria tras recibir la atención médica necesaria y recuperarse por completo.

Durante la visita, el presidente estuvo acompañado por el teniente general jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; y varios altos funcionarios.