El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del presidente de la Región del Kurdistán de Irak sobre la situación regional y los ataques iraníes contra el país

ABU DABI, 7 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Nechirvan Barzani, presidente de la Región del Kurdistán de Irak, durante la cual abordaron la escalada militar en la región y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales.

Barzani condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, y subrayó que constituyen una grave violación de la soberanía de los Estados y del derecho internacional.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a Barzani la postura de apoyo expresada hacia Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes pidieron un cese inmediato de la escalada militar en la región y un retorno al diálogo y a la vía diplomática de una manera que preserve la paz y la seguridad regionales.