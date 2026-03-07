Emiratos Árabes Unidos expresa su solidaridad con Bahréin y Qatar y condena un ataque iraní no provocado

ABU DABI, 7 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el ataque iraní no provocado contra edificios de Bahréin que albergan a personal de las Fuerzas Navales Emiríes de Qatar que participa en el Centro Unificado de Operaciones Navales, dependiente del Mando Militar Conjunto del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que esta agresión constituye una flagrante violación de la soberanía de Bahréin y una amenaza para su seguridad y estabilidad. Asimismo, señaló que representa una grave escalada que afecta a la seguridad de los países del CCG y de la región en general.

Emiratos Árabes Unidos expresó su plena solidaridad con Bahréin y el Estado de Qatar y reafirmó su apoyo a todas las medidas destinadas a salvaguardar la seguridad de los Estados del CCG, así como de los países hermanos y amigos. También subrayó la necesidad de detener la escalada y de respetar los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas para preservar la seguridad y la estabilidad regionales.