Abdullah bin Zayed mantiene llamadas con varios responsables y ministros de Exteriores para abordar la situación regional

ABU DABI, 7 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo conversaciones telefónicas con varios ministros de Exteriores para analizar los últimos acontecimientos regionales e internacionales y las repercusiones de los ataques con misiles iraníes no provocados contra Emiratos Árabes Unidos y varios países de la región.

El jeque Abdullah bin Zayed habló con Mohamed Irfaan Ali, presidente de la República Cooperativa de Guyana; Mohammad Ishaq Dar, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Pakistán; Antonio Tajani, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República Italiana; Ignazio Cassis, vicepresidente de la Confederación Suiza y jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores; Jean-Noël Barrot, ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de la República Francesa; Winston Peters, ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda; y Jeyhun Bayramov, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Azerbaiyán.

Las conversaciones abordaron las repercusiones de estos acontecimientos para la seguridad y la estabilidad de la región, así como su posible impacto en la economía mundial y en la seguridad energética. Los ministros también analizaron la importancia de reforzar la coordinación internacional y de intensificar los esfuerzos conjuntos para preservar la estabilidad regional.

El jeque Abdullah bin Zayed y los ministros expresaron su firme condena a los ataques con misiles iraníes dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos y varios países de la región, y subrayaron su rechazo a este tipo de actos, que constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, además de una amenaza directa para la seguridad y la soberanía de los Estados.

Asimismo, afirmaron el derecho de los países afectados a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía e integridad territorial, así como la seguridad de sus ciudadanos y residentes, de conformidad con el derecho internacional.

También subrayaron la importancia de reforzar la acción internacional colectiva para hacer frente a estos desafíos y apoyar los esfuerzos diplomáticos y el diálogo responsable con el fin de fortalecer la seguridad y la estabilidad regionales.

El jeque Abdullah expresó su agradecimiento a los ministros por la solidaridad y el apoyo de sus países hacia Emiratos Árabes Unidos, y afirmó que todos los residentes y visitantes del país están a salvo. Asimismo, reiteró el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de seguir trabajando con sus socios internacionales para promover una seguridad y estabilidad sostenibles en la región y para responder a las aspiraciones de los pueblos de la región de mayor prosperidad y bienestar.