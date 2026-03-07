La mediación de Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos logra por segundo día consecutivo el intercambio de 600 prisioneros entre Rusia y Ucrania

ABU DABI, 7 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos anunció el éxito de nuevos esfuerzos de mediación realizados conjuntamente con Estados Unidos entre Rusia y Ucrania, que dieron lugar a la liberación de 600 prisioneros por segundo día consecutivo —300 de cada parte—, con lo que el número total de intercambiados en dos días asciende a 1.000. Con ello, el número total de prisioneros intercambiados entre ambos países mediante la mediación emiratí alcanza los 5.955.

El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó su agradecimiento a ambos países por su cooperación con los esfuerzos de mediación de Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, lo que refleja su reconocimiento de las iniciativas destinadas a resolver la crisis entre las dos naciones.

El Ministerio señaló que Emiratos Árabes Unidos ha facilitado con éxito 20 iniciativas de mediación, lo que refleja la profundidad de sus relaciones con Rusia y Ucrania y la confianza de ambos países en el país del Golfo, además de subrayar su papel como mediador de confianza para impulsar soluciones diplomáticas y humanitarias.

Asimismo, reiteró que Emiratos Árabes Unidos continuará apoyando todos los esfuerzos encaminados a lograr una solución política integral a la crisis, con el objetivo de mitigar sus repercusiones humanitarias y reforzar las perspectivas de paz, estabilidad y prosperidad tanto a escala regional como mundial.

Emiratos Árabes Unidos ha acogido en Abu Dabi dos rondas de conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, lo que refleja su compromiso con la promoción del diálogo y la cooperación internacional, así como la confianza de la comunidad internacional en su papel para facilitar las negociaciones y ofrecer un entorno propicio para conversaciones constructivas.