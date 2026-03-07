Defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan 15 misiles balísticos y 119 drones

ABU DABI, 7 de marzo de 2026 (WAM) — Los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos detectaron este sábado (07/03) 16 misiles balísticos. De ellos, 15 fueron interceptados y destruidos, mientras que un misil balístico cayó en el mar.

Las defensas aéreas también detectaron 121 drones. De ellos, 119 fueron interceptados, mientras que dos cayeron dentro del territorio de Emiratos Árabes Unidos.

Desde el inicio de la flagrante agresión iraní, se han detectado en total 221 misiles balísticos, de los cuales 205 fueron destruidos, mientras que 14 cayeron en el mar y dos misiles impactaron dentro del territorio de Emiratos Árabes Unidos.

También se han detectado en total 1.305 drones iraníes, de los cuales 1.229 fueron interceptados, mientras que 76 drones cayeron dentro del territorio de Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, se detectaron y destruyeron ocho misiles de crucero.

Estos ataques causaron tres muertes entre ciudadanos de Pakistán, Nepal y Bangladés, y 112 heridos leves entre personas de nacionalidad emiratí, egipcia, etíope, filipina, pakistaní, iraní, india, bangladesí, esrilanquesa, azerbaiyana, yemení, ugandesa, eritrea, libanesa, afgana, bareiní, comorana y turca.

El Ministerio de Defensa afirmó que permanece plenamente preparado y listo para hacer frente a cualquier amenaza y que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado, garantizando la protección de su soberanía, seguridad y estabilidad, y salvaguardando sus intereses y capacidades nacionales.