El primer ministro de Singapur pide, en una llamada con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, detener la escalada militar y volver al diálogo

ABU DABI, 7 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Lawrence Wong, primer ministro de la República de Singapur, durante la cual abordaron los últimos acontecimientos en la región y las implicaciones de la escalada de acciones militares para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

Wong condenó los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región y subrayó que su continuidad socava la seguridad y la estabilidad regionales.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a Wong la postura de apoyo de Singapur hacia Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes pidieron un cese inmediato de la escalada militar y subrayaron la necesidad de volver a un diálogo serio y a soluciones diplomáticas para abordar las cuestiones pendientes y superar las crisis actuales de una manera que preserve la seguridad y la estabilidad regionales.