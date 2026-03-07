El presidente de Emiratos Árabes Unidos y la primera ministra interina de Nepal abordan las implicaciones de la escalada militar en la región

ABU DABI, 7 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Sushila Karki, primera ministra interina de Nepal, durante la cual abordaron la actual escalada militar en la región y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad.

Karki expresó la condena de Nepal a los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, y reafirmó la solidaridad de su país con Emiratos en todas las medidas que está adoptando para salvaguardar su soberanía, su seguridad y la seguridad de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a la primera ministra interina la postura de apoyo de Nepal hacia Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes subrayaron la necesidad de poner fin de inmediato a la escalada militar y destacaron la importancia del diálogo y la diplomacia para abordar las cuestiones pendientes y evitar nuevas crisis que amenacen la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.