El presidente de Emiratos afirma que el país superará la crisis y saldrá más fuerte

ABU DABI, 7 mar 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, afirmó que la situación en el país es estable y que Emiratos se mantendrá fuerte gracias a la solidaridad de su sociedad y a la eficacia de sus instituciones militares y civiles.

El mandatario también elogió la conducta ejemplar mostrada por la sociedad emiratí —tanto ciudadanos como residentes— en las circunstancias actuales.

Las declaraciones se produjeron durante una visita del presidente a varios de los heridos en los recientes ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región.

Mohamed bin Zayed señaló que, aunque Emiratos es conocido por su belleza y atractivo, sigue siendo también una nación fuerte y resiliente, con la determinación necesaria para afrontar los desafíos y garantizar la seguridad de su población. Añadió que el país superará la situación actual y saldrá más fuerte y resiliente.

El presidente también elogió el papel de las Fuerzas Armadas y la eficacia de las instituciones militares, los organismos de seguridad y los equipos implicados, y destacó sus esfuerzos, preparación y dedicación para defender la seguridad nacional y proteger el territorio, la población y los residentes. Según dijo, su labor es motivo de orgullo y reconocimiento.

El mandatario concluyó con una oración para que Dios continúe protegiendo a Emiratos Árabes Unidos y a su pueblo con honor y seguridad.