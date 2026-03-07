El presidente de Emiratos afirma que la seguridad, la soberanía y la protección de la población son la máxima prioridad del país

ABU DABI, 7 mar 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, afirmó que el país sitúa la seguridad y la protección de sus ciudadanos, residentes y visitantes entre sus máximas prioridades y que está plenamente preparado para hacer frente a los ataques actuales.

El mandatario expresó su profundo reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a los servicios de seguridad y a todas las instituciones y equipos nacionales que trabajan sin descanso para proteger el país. Según señaló, representan los más altos niveles de preparación, coordinación y cooperación, lo que constituye un motivo de orgullo.

En declaraciones realizadas en el contexto de la actual situación que atraviesan el país y la región, Mohamed bin Zayed también agradeció la conciencia cívica demostrada por la sociedad emiratí, tanto ciudadanos como residentes, que han expresado su afecto y lealtad hacia Emiratos a través de sus palabras y acciones.

El presidente señaló que en Emiratos todos son emiratíes por su amor a esta tierra y por su contribución a ella.

Asimismo, pidió a Dios que conceda misericordia a las víctimas de los ataques y una pronta recuperación a los heridos.

Mohamed bin Zayed añadió que Emiratos Árabes Unidos, la tierra de Zayed, seguirá siendo fuerte gracias a su unidad, firme en la defensa de su soberanía y avanzando con determinación hacia el futuro.