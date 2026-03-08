Defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan 16 misiles balísticos y 113 drones

ABU DABI, 8 de marzo de 2026 (WAM) — Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos detectaron hoy 17 misiles balísticos. De ellos, 16 fueron destruidos, mientras que uno cayó en el mar. También se detectaron 117 drones. Un total de 113 fueron interceptados y cuatro cayeron dentro del territorio del país.

Desde el inicio de los ataques iraníes se han detectado 238 misiles balísticos.

De ellos, 221 fueron destruidos, 15 cayeron en el mar y dos impactaron dentro del país.

Asimismo, se han detectado 1.422 drones iraníes. De ellos, 1.342 fueron interceptados y 80 cayeron dentro del territorio nacional. Además, se detectaron y destruyeron ocho misiles de crucero.

Estos ataques causaron cuatro muertes entre ciudadanos de Pakistán, Nepal y Bangladés. Además, 112 personas sufrieron heridas de leves a moderadas.

Entre los heridos hay nacionales de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladés, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras y Türkiye.

El Ministerio de Defensa afirmó que permanece plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza. La institución añadió que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del país. También aseguró que continuará protegiendo la soberanía, la seguridad y la estabilidad del Estado, así como sus intereses y capacidades nacionales.