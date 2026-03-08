El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe una llamada del presidente del Consejo de Ministros de Togo que condena los ataques iraníes contra el país

ABU DABI, 8 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Faure Gnassingbé, presidente del Consejo de Ministros de Togo, quien reafirmó la condena de su país a los ataques iraníes dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región.

Gnassingbé también expresó la solidaridad de Togo con Emiratos Árabes Unidos en todas las medidas que el país está adoptando para salvaguardar su soberanía, su seguridad y la seguridad de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a Gnassingbé la postura de apoyo de Togo hacia Emiratos Árabes Unidos.