Mansour bin Zayed recibe una llamada del primer ministro de Kuwait

ABU DABI, 8 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, recibió una llamada telefónica del jeque Ahmad Al-Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, primer ministro del Estado de Kuwait, durante la cual abordaron los graves acontecimientos en la región y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

Durante la conversación, el primer ministro kuwaití se interesó por la situación en Emiratos Árabes Unidos, su liderazgo y su pueblo tras los ataques iraníes, expresó su condena a estas violaciones y subrayó la necesidad de poner fin a la peligrosa escalada.

Por su parte, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan se interesó por la situación en el Estado de Kuwait y expresó la plena solidaridad de Emiratos Árabes Unidos con el país en la defensa de su soberanía, su seguridad y su estabilidad.

Ambas partes destacaron la importancia de reforzar la coordinación conjunta dentro del Consejo de Cooperación del Golfo para preservar la seguridad y la estabilidad de la región.

Asimismo, afirmaron que estos ataques constituyen una clara violación de las convenciones internacionales y de la soberanía, la seguridad y la integridad de los Estados y de sus pueblos, dadas sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.