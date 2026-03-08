Comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores

ABU DABI, 8 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos afirmó que se encuentra en estado de defensa en respuesta a la agresión iraní brutal y no provocada, que incluyó el lanzamiento de más de 1.400 misiles balísticos y drones dirigidos contra infraestructuras y objetivos civiles, lo que provocó muertos y heridos entre la población.

Estos ataques constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, una vulneración de la soberanía y la integridad territorial de Emiratos Árabes Unidos y una amenaza directa para su seguridad y estabilidad.

Emiratos Árabes Unidos subrayó que no busca verse arrastrado a conflictos ni a una escalada.

No obstante, reafirmó su pleno derecho a adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía, su seguridad nacional y su integridad territorial, así como para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes, de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.