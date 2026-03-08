El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el primer ministro británico abordan la situación regional y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad

ABU DABI, 8 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, durante la cual analizaron los acontecimientos en la región en medio de la escalada militar y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales.

Durante la conversación, Starmer reafirmó la solidaridad del Reino Unido con Emiratos Árabes Unidos y condenó los ataques iraníes que continúan dirigiéndose contra el país y otros Estados de la región, señalando que constituyen una violación de la soberanía de esos países y una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales.

El primer ministro británico también expresó su agradecimiento al jeque Mohamed bin Zayed por la atención que Emiratos Árabes Unidos está prestando a los ciudadanos británicos residentes en el país y por garantizar su seguridad durante estas circunstancias excepcionales.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al primer ministro la postura de apoyo del Reino Unido hacia Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes subrayaron la necesidad de frenar la escalada y evitar una ampliación del conflicto para preservar la seguridad y la estabilidad en la región.