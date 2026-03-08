La primera ministra italiana condena los ataques iraníes en una llamada con el presidente de Emiratos Árabes Unidos y reafirma la solidaridad de Italia

ABU DABI, 8 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Giorgia Meloni, primera ministra de la República Italiana, durante la cual abordaron la evolución de la situación en la región en medio de la rápida escalada militar y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

Durante la conversación, Meloni reiteró la condena de Italia a los ataques iraníes que continúan dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, y señaló que constituyen una violación de la soberanía de estos Estados, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, reafirmó la solidaridad de Italia con Emiratos en todas las medidas que adopte para salvaguardar su seguridad, su soberanía, su integridad territorial y la seguridad de su población.

La primera ministra italiana también expresó su agradecimiento al jeque Mohamed bin Zayed por la atención que Emiratos Árabes Unidos está prestando a los ciudadanos italianos residentes en el país durante estas circunstancias difíciles.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a Meloni la postura de apoyo de Italia hacia Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes coincidieron en que la continua escalada militar socava la estabilidad y la seguridad en Oriente Próximo y agrava las tensiones y las crisis en la región.