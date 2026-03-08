El presidente de Emiratos Árabes Unidos visita el Ministerio de Defensa

ABU DABI, 8 de marzo de 2026 (WAM)— El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país, visitó el Ministerio de Defensa en el marco de su seguimiento de los recientes acontecimientos y de la revisión de las últimas actualizaciones relacionadas con los asuntos de defensa y militares, así como de los esfuerzos para reforzar la preparación operativa y la capacidad de respuesta ante distintos desafíos.

Durante la visita, el presidente recibió información detallada sobre el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos y sobre sus capacidades para hacer frente a los desafíos emergentes en medio de la actual escalada militar y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales.

Durante la visita, Al Nahyan estuvo acompañado por el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa; el jeque Hazza bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Ain; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Héroes Caídos; Mohamed Mubarak Fadhel Al Mazrouei, ministro de Estado para Asuntos de Defensa; el teniente general Ibrahim Nasser Al Alawi, subsecretario del Ministerio de Defensa; Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, asesor de Asuntos Militares del presidente de Emiratos Árabes Unidos; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente de la Autoridad de Asuntos Ejecutivos; Faisal Abdulaziz Mohammed Al Bannai, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos para Investigación Estratégica y Tecnología Avanzada; y varios altos oficiales del Ministerio de Defensa.