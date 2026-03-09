El presidente de Emiratos Árabes Unidos mantiene una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos

ABU DABI, 8 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cual abordaron los acontecimientos en la región y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

Durante la llamada también se trataron los continuos ataques iraníes dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, que constituyen una violación de la soberanía de estos Estados y una amenaza para la seguridad y la estabilidad regionales.