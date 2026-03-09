Los presidentes de Emiratos Árabes Unidos y Egipto abordan la situación regional en una llamada telefónica

ABU DABI, 8 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica de Abdel Fattah El-Sisi, presidente de Egipto, durante la cual abordaron los acontecimientos militares y de seguridad en la región y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales.

Durante la conversación también se trataron los continuos ataques iraníes dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región, en violación de la soberanía de los Estados, del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

El-Sisi reiteró la condena de Egipto a estos ataques y expresó el pleno apoyo y la solidaridad de su país con Emiratos Árabes Unidos en las medidas que está adoptando para salvaguardar su soberanía, su seguridad y la seguridad de su población. Asimismo, reafirmó el rechazo de Egipto a cualquier violación de la soberanía de los Estados árabes o a amenazas contra su seguridad y estabilidad.

Ambos dirigentes advirtieron de los peligros que representa la actual escalada militar para la seguridad y la estabilidad regionales y subrayaron la necesidad de priorizar el diálogo y las soluciones diplomáticas para evitar un mayor deterioro de la seguridad regional e internacional.