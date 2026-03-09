Abdullah bin Zayed mantiene llamadas con varios ministros de Exteriores y responsables para abordar la situación regional y las repercusiones de los ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos y países hermanos

ABU DABI, 9 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo una serie de conversaciones telefónicas con varios ministros de Exteriores y responsables para analizar los últimos acontecimientos regionales y las repercusiones de los ataques con misiles iraníes no provocados contra Emiratos Árabes Unidos y varios países de la región.

El jeque Abdullah mantuvo conversaciones con Ayman Al Safadi, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y de Expatriados del Reino Hachemita de Jordania; Sabine Monauni, viceprimera ministra y ministra de Asuntos Exteriores de Liechtenstein; Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia; Nasser Bourita, ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero del Reino de Marruecos; Badr Abdelatty, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Emigración y Egipcios en el Extranjero de la República Árabe de Egipto; Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Bahréin; Giorgos Gerapetritis, ministro de Asuntos Exteriores de Grecia; Nikos Dendias, ministro de Defensa Nacional de Grecia; y Maria Malmer Stenergard, ministra de Asuntos Exteriores del Reino de Suecia.

Las conversaciones abordaron las graves repercusiones de estos acontecimientos para la seguridad y la estabilidad regionales, así como su impacto negativo en la economía mundial y en la seguridad energética.

El jeque Abdullah y los ministros condenaron enérgicamente estos ataques con misiles no provocados, que constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y suponen una amenaza directa para la seguridad y la soberanía de los Estados, además de para la estabilidad regional.

Asimismo, reafirmaron el derecho de los países afectados a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía e integridad territorial, así como la seguridad de sus ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional.

Durante las conversaciones, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan expresó su agradecimiento por la solidaridad y el apoyo mostrados por los países hermanos y amigos hacia Emiratos Árabes Unidos, y afirmó que todos los residentes y visitantes del país se encuentran a salvo.

El jeque Abdullah y los ministros también analizaron la importancia de reforzar la cooperación internacional y los esfuerzos conjuntos para preservar la seguridad y la estabilidad regionales.

Asimismo, subrayaron la importancia de impulsar soluciones diplomáticas para resolver la crisis actual, preservar la seguridad y la estabilidad en la región y responder a las aspiraciones de los pueblos de la región de desarrollo inclusivo y prosperidad económica sostenible.