El presidente y los vicepresidentes de Emiratos Árabes Unidos envían condolencias al emir de Kuwait por los militares fallecidos en acto de servicio

ABU DABI, 8 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al jeque Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, emir de Kuwait, en el que expresó su más sentido pésame y su profunda solidaridad por el fallecimiento del teniente coronel de Estado Mayor Abdullah Emad Al-Sharrah y del mayor Fahad Abdulaziz Al-Majmad, fallecidos en acto de servicio.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, también enviaron mensajes de condolencias al emir de Kuwait.