Defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos interceptan 12 misiles balísticos y 17 drones

ABU DABI, 9 de marzo de 2026 (WAM) — Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos detectaron el lunes (09/03) 15 misiles balísticos. De ellos, 12 fueron destruidos, mientras que tres cayeron en el mar. También se detectaron 18 drones. De ellos, 17 fueron interceptados. Uno cayó dentro del territorio del país.
Desde el inicio de los ataques iraníes se han detectado 253 misiles balísticos.
De ellos, 233 fueron destruidos, 18 cayeron en el mar y dos impactaron dentro del país.
Asimismo, se han detectado 1.440 drones iraníes. De ellos, 1.359 fueron interceptados y 81 cayeron dentro del territorio nacional. Además, se detectaron y destruyeron ocho misiles de crucero.
Estos ataques causaron cuatro muertes entre ciudadanos de Pakistán, Nepal y Bangladés. Además, 117 personas sufrieron heridas leves. Entre los heridos hay nacionales de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Etiopía, Filipinas, Pakistán, Irán, India, Bangladés, Sri Lanka, Azerbaiyán, Yemen, Uganda, Eritrea, Líbano, Afganistán, Baréin, Comoras, Türkiye, Irak, Nepal, Nigeria, Omán, Jordania y Palestina.
El Ministerio de Defensa afirmó que permanece plenamente preparado para hacer frente a cualquier amenaza. La institución añadió que responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del país. También aseguró que continuará protegiendo la soberanía, la seguridad y la estabilidad del Estado, así como sus intereses y capacidades nacionales.