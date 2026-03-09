El Ministerio de Defensa anuncia el martirio de dos miembros de las Fuerzas Armadas en un accidente de helicóptero

ABU DABI, 9 de marzo de 2026 (WAM) — El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos anunció el martirio de dos miembros de las Fuerzas Armadas tras un accidente de helicóptero causado por una falla técnica mientras cumplían con su deber nacional en el país hoy, lunes 9 de marzo de 2026.

El Ministerio de Defensa expresó sus más profundas condolencias y su sincera solidaridad a las familias de los dos mártires, y rogó a Dios Todopoderoso que les conceda Su infinita misericordia y otorgue paciencia y consuelo a sus familiares.