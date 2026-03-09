Emiratos Árabes Unidos condena intento no provocado de atacar a Turquía con un misil balístico iraní

ABU DABI, 9 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el intento no provocado de atacar Turquía con un misil balístico iraní por segunda vez en menos de una semana. Los sistemas de defensa aérea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) interceptaron y destruyeron con éxito el misil después de que entrara en el espacio aéreo turco.

Emiratos considera estos actos hostiles una peligrosa escalada, una flagrante violación de la soberanía de los Estados y una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad regionales.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que la continuación de los ataques contra países hermanos y amigos es condenable bajo todas las normas jurídicas y políticas, y constituye una escalada inaceptable que agrava aún más las tensiones en la región.