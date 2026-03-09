El presidente de Emiratos Árabes Unidos y el canciller alemán abordan la escalada militar en la región

ABU DABI, 9 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió este lunes una llamada telefónica del canciller de la República Federal de Alemania, Friedrich Merz, para tratar la escalada militar en la región y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional.

Durante la conversación, Merz reiteró la condena de Alemania a los ataques iraníes, que calificó de flagrantes, y que continúan teniendo como objetivo a Emiratos Árabes Unidos y a otros países de la región. Asimismo, reafirmó la solidaridad de su país con Emiratos en todas las medidas que adopte para salvaguardar su seguridad, su integridad territorial y la seguridad de su población. También señaló que el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania convocó al embajador de Irán para transmitirle su condena a los ataques injustificados contra países de la región.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció al canciller Merz la postura de apoyo y la solidaridad de Alemania con Emiratos Árabes Unidos en estas circunstancias.

Ambas partes subrayaron la necesidad de un cese inmediato de la escalada y de recurrir al diálogo y a medios diplomáticos para resolver las cuestiones pendientes en la región de una manera que preserve la seguridad y la estabilidad y evite nuevas crisis.