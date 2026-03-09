Emiratos Árabes Unidos celebra la designación de la Hermandad Musulmana en Sudán como organización terrorista por parte de EE UU

ABU DABI, 9 de marzo de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos acogió con satisfacción el anuncio de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de designar a la Hermandad Musulmana en Sudán como organización terrorista.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que la medida estadounidense refleja los esfuerzos sostenidos y sistemáticos emprendidos por la Administración del presidente Trump para frenar la violencia excesiva contra los civiles y las actividades desestabilizadoras llevadas a cabo por la Hermandad Musulmana en Sudán, que buscan socavar los esfuerzos para resolver el conflicto en el país.

Asimismo, el ministerio subrayó que esta decisión constituye una medida clave dentro de los esfuerzos más amplios de Estados Unidos para privar a la organización terrorista de la Hermandad Musulmana de los recursos que le permiten participar en actos de extremismo, odio y terrorismo, apoyarlos o justificarlos.

El ministerio reafirmó el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a todos los esfuerzos internacionales destinados a combatir el extremismo y el terrorismo, y a promover la seguridad y la estabilidad regional e internacional.