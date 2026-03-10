Abdullah bin Zayed recibe una llamada del primer ministro y ministro de Exteriores de Catar que transmite sus condolencias por la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas

ABU DABI, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió una llamada telefónica del jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Catar, quien transmitió sus condolencias por el martirio de los miembros de las Fuerzas Armadas el capitán piloto Saeed Rashid Hamad Al Balushi y el teniente primero Ali Saleh Ismail Al Tunaiji, fallecidos tras el accidente de un helicóptero debido a una falla técnica mientras cumplían con su deber nacional en el país.

El jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani expresó sus sinceras condolencias a Emiratos Árabes Unidos y reafirmó la plena solidaridad del Estado de Catar con el país ante esta dolorosa pérdida.

Asimismo, transmitió sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias de los dos mártires y rogó a Dios Todopoderoso que les conceda Su infinita misericordia y que proteja a Emiratos Árabes Unidos y a su pueblo de todo mal.