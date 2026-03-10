Abdullah bin Zayed recibe una llamada del ministro de Exteriores de Kuwait que transmite sus condolencias por la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas

transmite sus condolencias por la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas

ABU DABI, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, recibió una llamada telefónica del jeque Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah, ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Kuwait, quien transmitió sus condolencias por el martirio de los miembros de las Fuerzas Armadas el capitán piloto Saeed Rashid Hamad Al Balushi y el teniente primero Ali Saleh Ismail Al Tunaiji, fallecidos tras el accidente de un helicóptero debido a una falla técnica mientras cumplían con su deber nacional en el país.

El jeque Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah expresó sus sinceras condolencias a Emiratos Árabes Unidos y afirmó la plena solidaridad de Kuwait con el país ante esta dolorosa pérdida.

Asimismo, transmitió sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias de los dos mártires y rogó a Dios Todopoderoso que les conceda Su infinita misericordia y que proteja a Emiratos Árabes Unidos y a su pueblo de todo mal.