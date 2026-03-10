El presidente de Ecuador expresa su solidaridad con Emiratos Árabes Unidos en una llamada con el presidente emiratí

ABU DABI, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió una llamada telefónica del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien expresó la solidaridad de su país con Emiratos ante los ataques iraníes, que calificó de flagrantes, dirigidos contra su soberanía, su seguridad y la seguridad de su población.

El jeque Mohamed bin Zayed agradeció a Noboa la postura de apoyo de Ecuador hacia Emiratos Árabes Unidos.

Ambas partes subrayaron la necesidad de un cese inmediato de las operaciones militares y de retomar el diálogo y los medios diplomáticos para abordar diversas cuestiones de una manera que preserve la seguridad y la estabilidad regional e internacional.