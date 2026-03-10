Arabia Saudí expresa sus condolencias a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait por la muerte de varios miembros de las fuerzas armadas y de seguridad

RIAD, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El Reino de Arabia Saudí expresó sus más profundas condolencias y su sincera solidaridad con los Gobiernos y los pueblos de Emiratos Árabes Unidos y del Estado de Kuwait por el martirio de varios miembros de sus fuerzas armadas y de seguridad mientras cumplían con su deber nacional, y rogó a Dios Todopoderoso que les conceda misericordia y perdón, así como paciencia y consuelo a sus familias.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores saudí reafirmó la solidaridad del reino con Emiratos Árabes Unidos y Kuwait ante esta pérdida y subrayó su disposición a poner todas sus capacidades a su disposición en apoyo de cualquier medida que adopten. También deseó una pronta recuperación a los heridos.