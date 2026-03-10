Omán expresa sus condolencias a Emiratos Árabes Unidos por la muerte de dos miembros de las Fuerzas Armadas

MASCATE, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El Sultanato de Omán expresó sus sinceras condolencias y su más sentido pésame a Emiratos Árabes Unidos por el martirio de dos miembros de las Fuerzas Armadas mientras cumplían con su deber nacional.

En un comunicado difundido este martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán expresó la solidaridad del sultanato con Emiratos ante esta dolorosa pérdida y rogó a Dios Todopoderoso que conceda a los dos mártires Su infinita misericordia, los acoja en Su amplio paraíso y otorgue paciencia y consuelo a sus familias y allegados.