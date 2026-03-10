El presidente de Emiratos Árabes Unidos y Mohammed bin Rashid abordan asuntos nacionales en una reunión en Dubái

DUBÁI, 10 de marzo de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái.

Durante el encuentro, celebrado en Al Marmoom, en Dubái, ambos líderes intercambiaron conversaciones cordiales y pidieron a Dios que siga protegiendo a Emiratos Árabes Unidos y a su población, y que preserve la seguridad y la estabilidad del país.

La reunión abordó los esfuerzos que están llevando a cabo las instituciones militares y civiles del país para salvaguardar la seguridad y la estabilidad nacionales y garantizar la seguridad de la población ante la actual agresión iraní, que calificaron de flagrante. Ambos dirigentes afirmaron que Emiratos seguirá siendo un refugio de seguridad y estabilidad, y que el país cuenta con la determinación y la capacidad para superar los desafíos gracias a la cohesión de su sociedad y a la eficacia de sus instituciones.

También elogiaron el papel de las Fuerzas Armadas y la dedicación de todas las instituciones militares, los servicios de seguridad y los equipos implicados en la defensa de la seguridad nacional y en la protección del territorio, de los ciudadanos, los residentes y los visitantes.

El presidente asistió asimismo a un iftar ofrecido en su honor por el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

A la reunión y al iftar asistieron también el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa; el jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Finanzas; el jeque Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vicegobernante de Dubái; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Desarrollo y Asuntos de los Héroes Caídos; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái y presidente y consejero delegado de Emirates Airline y del Grupo Emirates; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; además de varios jeques, ministros y altos funcionarios.